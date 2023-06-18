Сальдо сообщил о резком снижении уровня воды в Каховском водохранилище

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в сводке за 18 июня сообщил, что за минувшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился. К 19 июня, по его данным, ожидается «полная сработка водохранилища».

Под сработкой водохранилища понимается ситуация, когда расход воды из него превышает приток. Каховское водохранилище — это часть реки Днепр от Кушугума (рядом с Запорожьем) и далее вниз по течению до Новой Каховки. Оно наполнялось водой за счет плотины на Каховской ГЭС, но стало терять запасы после разрушения плотины 6 июня.

Как сообщил господин Сальдо, за последние сутки уровень воды в водохранилище снизился «более чем на четыре метра». Из Каховского водохранилища поступает вода в Северо-Крымский канал, который снабжает Крым. Также из водохранилища поступает вода в водохранилище Запорожской ТЭС, а оттуда — в пруд—охладитель Запорожской АЭС, за счет него охлаждаются шесть реакторов атомной станции. При этом специалистам, согласно последним данным, удается поддерживать нужный уровень воды в пруду-охладителе.

Владимир Сальдо больше недели не приводил каких-либо точных данных об уровне воды в Каховском водохранилище. В четверг, 15 июня, он писал, что в районе Новой Каховки рядом с водохранилищем уровень держится на отметке пять метров. Средняя глубина водохранилища составляет 8,4 метра, наибольшая — 24 метра.

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