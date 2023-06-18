Путин сообщил о детальном обсуждении конфликта на Украине с лидерами африканских стран

Президент РФ Владимир Путин и лидеры нескольких стран Африки в деталях обсудили российско-украинский конфликт. Об этом российский лидер сказал на двусторонней встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. Он поблагодарил африканскую миссию.

«Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы сочли возможным приехать в Россию с этой благородной миссией, которой мы посвятили сегодня несколько часов. Мне кажется, что мы и в формальной части, и в неформальной практически в деталях обсудили очень многие, основные во всяком случае, аспекты, проблемы, связанные с кризисом, ради разрешения которого вы приехали в Россию»,— сказал господин Путин на встрече. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Президент РФ отметил, что на встрече с господином Рамафозой будет возможность «несколько слов сказать» по двусторонним отношениям и по взаимодействию в рамках БРИКС.

Президент ЮАР также отметил, что стороны обсудили ряд вопросов, которые «связаны с этим кризисом», и выразили согласие продолжить обсуждение. Он пообещал продолжить «этот процесс» в рамках саммита Россия—Африка в июле.

Переговоры Владимира Путина с главами африканских государств проходили 17 июня в Константиновском дворце в Стрельне, они продлились около трех часов. Африканские лидеры прибыли в Россию с миротворческой миссией по Украине. За день до этого они посещали Киев, где предложили свой план по урегулированию конфликта.

О мирной инициативе — в материале «Ъ» «Африка проявила себя миротворчески».

Леонид Уварчев