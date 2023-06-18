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Коммерсантъ FM
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Россиянка Алена Макеева стала подозреваемой по двум уголовным делам против фронтмена Rammstein

Кастинг-директор Алена Макеева стала подозреваемой по делу против фронтмена группы Rammstein Тилля Линдемана. Расследуется два уголовных дела — о сексуальных преступлениях и о сбыте наркотиков. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на прокуратуру Берлина.

«Мы можем подтвердить, что госпожа Макеева также фигурирует в качестве подозреваемой в предварительном процессе против Линдемана»,— сообщили изданию в прокуратуре.

Как пишет Welt, 35-летнюю Алену Макееву подозревают в том, что она отбирала девушек для вечеринок после концертов Rammstein. По словам пострадавших, Алена Макеева отводила девушек к Тиллю Линдеману для секса с ним, но не сообщала им истинную цель встреч.

Алена Макеева в разговоре с Welt заявила, что прокуратура пока не связывалась с ней. И отказалась комментировать информацию о возбуждении уголовного дела против нее.

В конце мая 24-летняя ирландка Шелби Линн написала в Twitter, что на вечеринке после концерта Rammstein ей добавили наркотик в напиток, после чего Тилль Линдеман предложил ей заняться сексом. Утром девушка проснулась с гематомами. Позднее госпожа Линн уточнила, что не обвиняла музыканта в изнасиловании. После еще как минимум десять девушек рассказали в социальных сетях аналогичные истории. Представители Тилля Линдемана отрицали обвинения в домогательствах.

После Suddeutsche Zeitung, NDR, Bild и Die Welt опубликовали расследование. Девушки заявляли, что после концертов Rammstein менеджеры группы организовывали секс-вечеринки с солистом. По их словам, фронтмен якобы сам отбирал согласившихся девушек по фотографиям. По данным Die Welt, отбором фанаток занималась Алена Макеева.

В середине июня Bild со ссылкой на источники сообщил, что прокуратура Берлина начала расследование против Тилля Линдемана по статье об изнасиловании. Тогда издание не сообщало о возбуждении дела против Алены Макеевой.

Олеся Павленко

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