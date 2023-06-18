Daily Mail: Абрамович отказывается перечислять Украине вырученные от продажи «Челси» 2,3 млрд

Российский миллиардер Роман Абрамович отказывается выделять 2,3 млрд, которые он выручил от продажи футбольного клуба «Челси», исключительно украинцам, пострадавшим от конфликта. Он настаивает, чтобы часть средств также направили пострадавшим в России. Правительство Великобритании и Еврокомиссия не готовы одобрить намерения господина Абрамовича, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в британском МИДе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как напомнил собеседник издания, на прошлой неделе глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что не гарантирует перевод средств от продажи «Челси» на нужды пострадавших до ухода британского правительства в отпуск в июле. Министры вернутся к работе в сентябре.

«Мы хотим быть уверены, что деньги, которые выделяются, идут исключительно тем, кому они предназначены. Мне нужна полная уверенность в том, что это именно так»,— подчеркнул тогда господин Клеверли.

По словам источника, близкого к средствам господина Абрамовича, британские власти надеются, что средства миллиардера поступят на Украину до наступления зимы, но сейчас нет никаких гарантий, что это произойдет.

Роман Абрамович купил футбольный клуб «Челси» в 2003 году за 140 млн . В марте 2022-го господин Абрамович попал под санкции Великобритании, которые ввели после начала российской военной операции на Украине. В мае прошлого года Английская премьер-лига одобрила продажу клуба консорциуму американского бизнесмена Тодда Бёли. Согласно условиям лицензии правительства Великобритании, деньги от продажи клуба должны перевести на помощь украинским беженцам. СМИ писали, что размер фонда составит 2,34 млрд.

14 июня Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что перевод средств от продажи футбольного клуба «Челси» задерживается из-за разногласий ЕС и британского правительства. Лондон планирует передать средства на помощь украинским беженцам, Брюссель просит направить их напрямую Киеву.

Подробнее о продаже клуба — в материале «Роман Абрамович отдает "Челси" в американские руки».

Эрдни Кагалтынов