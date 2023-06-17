Кремль считает демилитаризацию Украины «во многом выполненной»

Задача военной операции РФ по демилитаризации Украины «во многом выполнена», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил это сокращением запасов собственного оружия у Киева. По мнению представителя Кремля, страны НАТО поставками оружия делают себя стороной конфликта, что «обязывает Россию» к применению «более решительных мер».

«Действительно, Украина был сильно милитаризована на момент начала специальной военной операции. И, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена, потому что Украина использует все меньше и меньше своего оружия и все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада»,— сказал господин Песков RT Arabic.

Пресс-секретарь российского президента заявил, что страны НАТО все больше «прямо и косвенно влезают в этот конфликт» и «становятся стороной конфликта». «Конечно же это приводит к тому, что конфликт затягивается по времени, это приводит к тому, что ситуация в Европе становится более напряженной, непредсказуемой, и, конечно, это обязывает Россию к тому, чтобы применять более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей на Донбассе и безопасности РФ»,— добавил господин Песков.

Президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он называл целями «демилитаризацию» и «денацификацию» и защиту жителей Донбасса. В ходе переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года, как сообщала российская сторона, Киев был готов отказаться от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем и стать постоянно нейтральным государством. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в мае 2023 года в качестве требований для урегулирования называл признание русского языка государственным и отказ от стремления не только в НАТО, но и в ЕС.

Леонид Уварчев