Умер внук Льва Троцкого

Прошлой ночью в Мексике в возрасте 97 лет умер внук революционера Льва Троцкого Эстебан Волков Бронштейн. Издание La Jornada называет его последним свидетелем удавшегося покушения на революционера в августе 1940 года в Мексике.

Родившийся в Ялте (по другим данным, в Москве) Всеволод Волков приехал в Мексику в возрасте 13 лет из Европы. Господин Волков Бронштейн рассказывал, что впервые увидел своего деда, когда тот жил в эмиграции в Турции.

Во время одного из покушений на господина Троцкого 14-летний Всеволод Волков стал единственным пострадавшим — пуля прошла через кожу на его ноге. В 1990 году Эстебан Волков Бронштейн открыл музей в доме своего деда в Мексике. О его смерти сообщили друзья и семья в соцсетях.

Мария Федотова