Bank of China ограничил для клиентов российских банков переводы в юанях в ЕС и США

Bank of China с 13 июня ограничил для клиентов российских банков переводы в юанях в банки ЕС, США, Швейцарии и Великобритании. Переводы можно осуществлять только в банки-получатели группы Bank of China.

Об ограничениях на перевод денежных средств в юанях сообщили несколько российских банков, в том числе Юникредит и Акибанк. Пресс-служба Юникредит-банка рекомендовала отправлять платежи в юанях в ЕС, США, Швейцарию и Великобританию через счет ностро, открытый в АйСиБиСи-банке (российская «дочка» Bank of China).

Как сообщает издание Frank Media, на этой неделе в профильных чатах клиенты российских банков писали, что не могут перевести юани в ЕС и США через кредитные организации, у которых есть счета в российской «дочке» Bank of China. В то же время некоторые клиенты писали, что их банки перенастроили переводы через другие китайские организации.

Bank of China работает в России с 1993 года. По данным на 1 февраля 2022 года, сумма активов дочернего предприятия в РФ составляла 65 млрд руб. Bank of China считается опорной расчетной организацией для предприятий и госструктур Китая.