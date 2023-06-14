Сбербанк выступил за смягчение ограничений на вывоз валюты для внешней торговли

Сбербанк считает, что можно ослабить ограничения для компаний на вывоз наличной валюты из России, заявил зампред правления банка Анатолий Попов. В Центробанке (ЦБ) заявили, что не планируют смягчать действующие валютные ограничения.

Господин Попов убежден, что введенные меры «позволили накопить комфортный уровень наличной ликвидности» в России. «Считаем возможным несколько ослабить ограничения на вывоз наличности юридическими лицами»,— сказал зампред правления Сбербанка на полях Петербургского международного экономического форума.

Зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин, однако, сообщил, что «значимых изменений» в введенных ограничениях не планируется. «На текущий момент мы считаем, что действующие валютные ограничения отвечают текущей конфигурации санкций. Те ограничения, которые остаются, связаны с сохраняющимися последствиями санкций для функционирования финансового сектора»,— сказал он на брифинге (цитата по ТАСС).

В марте 2022 года в рамках санкций Евросоюз и США запретили ввоз в Россию банкнот евро и долларовых банкнот. Со 2 марта того же года из России запрещено вывозить валюту в сумме больше $10 тыс. При въезде в РФ с суммой более $10 тыс. ее нужно задекларировать. ЦБ также ограничил сумму переводов денег за рубеж для резидентов до $5 тыс. в месяц, но позднее лимит повысили до $10 тыс.

Лаура Кеффер