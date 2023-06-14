«Росатом» договорился о строительстве АЭС в Шри-Ланке

Российская компания «Росатом» и власти Шри-Ланки договорились построить атомную электростанцию, мощность которой может составить до 300 мегаватт (МВт). Об этом сообщила на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге.

«Мы идем к строительству атомной электростанции на острове, но все еще идет обсуждение того, будет ли это плавучая электростанция, либо станция наземного базирования»,— сказала Джанита Лиянаге на полях форума «РИА Новости». По ее словам, в этих переговорах также участвуют представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В ближайшее время Шри-Ланка с помощью «Росатома» начнет обучать специалистов в атомной сфере. «Это единственная возможность для разрешения топливного кризиса в стране, мы понимаем это и продвигаемся в этом вопросе очень быстро, строительство будет запущено в ближайшем будущем»,— подчеркнула посол Шри-Ланки.

Наиболее вероятный вариант мощности для будущей АЭС — 300 МВт. Портал Ada Derana со ссылкой на совет по атомной энергии Шри-Ланки сообщил, что первая АЭС при технической поддержке России будет построена к 2032 году.

В апреле 2022 года на Шри-Ланке в результате экономического кризиса произошел дефолт по внешнему долгу, кроме того, резко подорожало сырье для производства электроэнергии. Шри-Ланка просила финансовую помощь у Международного валютного фонда (МВФ).

Анастасия Ларина