«Например, цифровые водяные знаки легко убираются. Это можно сделать с помощью приложения "Блокнот". Но есть еще интересные способы: проставляются специфические повторяющиеся однокоренные слова, например, или мерность абзацев и так далее. И у каждой компании разработки они свои. То есть на большом отрывке текста можно примерно понять по косвенным признакам, к какой модели, например, это принадлежит, сгенерировано ли это или нет. Для чего это вообще делается? Разработчики не хотят обучать свои модели на своих же синтетических текстах, все хотят свежий и созданный человеком контент для более точной настройки.