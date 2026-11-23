«Антиплагиат» проглядел подвох
В чем нюансы работы сервисов, проверяющих тексты на оригинальность
Нейросеть смогла обойти «Антиплагиат». Во всяком случае, такой результат показал эксперимент, о котором сообщает Telegram-канал Baza. Полностью сгенерированная работа получила 95% оригинальности. Причем в ней оставили даже прямые ссылки на искусственный интеллект.
Впрочем, для тестирования использовали обычный бытовой текст. А система рассчитана прежде всего на проверку дипломов, курсовых и научных работ, рассказал “Ъ FM” директор по продукту компании «Антиплагиат» Сергей Зеленов:
«Мы специально тестируем систему таким образом, что если она не уверена в результате, то его не показывает. Лучше пусть детектор ИИ не сработает, чем кто-то столкнется с несправедливым обвинением. Мы детально изучили отчет и текст, на который ссылается канал Baza. Текст не относится ни к ВКР, ни к научной или дипломной работе. В систему был загружен неспецифический для нее текст.
Учитывая, что алгоритмы "Антилагиата" обучены, откалиброваны именно на корпусах студенческих и научных работ, логично, что такой бытовой текст будет оцениваться в логике написания именно академических материалов и, конечно, покажет нерелевантный результат. Более того, мы всегда говорили о том, что ни один цифровой сервис, наш в том числе, не может быть судьей в оценке учебной или научной работы.
Он показывает преподавателям, на что стоит обратить внимание. Вывод о том, понял ли автор то, что написал, не сделает ни одна программа».
К слову, проверка студенческих работ обходится университетам недешево. Например, Башкирский государственный педагогический университет в ноябре собирался потратить на продление лицензии «Антиплагиата» почти 900 тыс. руб. Правда, впоследствии закупку отменили. Но есть и другая проблема. Даже самые совершенные детекторы стремительно устаревают, заметила профессор кафедры философии МИФИ Екатерина Тихомирова:
«Например, цифровые водяные знаки легко убираются. Это можно сделать с помощью приложения "Блокнот". Но есть еще интересные способы: проставляются специфические повторяющиеся однокоренные слова, например, или мерность абзацев и так далее. И у каждой компании разработки они свои. То есть на большом отрывке текста можно примерно понять по косвенным признакам, к какой модели, например, это принадлежит, сгенерировано ли это или нет. Для чего это вообще делается? Разработчики не хотят обучать свои модели на своих же синтетических текстах, все хотят свежий и созданный человеком контент для более точной настройки.
Сервисы антиплагиата на сегодняшний день вместе с развитием ИИ бессмысленны. Большие языковые модели выходят каждый месяц-два. То есть то, что можно настроить в такой платформе, как "Антиплагиат", очень скоро потеряет свою актуальность. Кроме того, давайте не будем забывать о дефиците "железа". То есть для того, чтобы детекция была возможной, нужны и технологии. Не хватает и самим платформам: в мире очередь на оперативную память и другие разные комплектующие».
Ошибки подобных систем уже приводили к конфликтам в университетах. Весной 2026-го студенты нескольких российских вузов жаловались, что «Антиплагиат» ошибочно находил признаки генеративного ИИ в самостоятельно написанных дипломах, рассказывал “Ъ FM”. Некоторым из-за этого даже грозил недопуск к защите. Однако последнее слово всегда за преподавателем, говорит ректор МГТУ «Станкин» Борис Падалкин:
«Защита выпускной квалификационной работы — это дело экспертное, коллективное. Оценивает работу Государственная экзаменационная комиссия. Она по определению независима от вуза, ее возглавляет представитель промышленности, по закону человек с вузом не аффилированный. 50% ГЭК — это представители соответствующей отрасли, так положено. И, естественно, оценка ставится и квалификация присваивается не на основе работы, а на основе доклада и ответа на вопросы, прежде всего. Работа — это основа, а дальше доклад, рассказ, ответ на вопросы, собственно, что и как ты делал и какие результаты получил.
Если говорить о допуске работы к защите, то это дело университета. Здесь, естественно, нужно принимать во внимание оценку "Антиплагиата". И понятно, что очень многое зависит не только от информационных систем, но и от научного руководителя. Например, он знает, что студент регулярно к нему обращался, какие-то вопросы задавал, просил совета, что-то поправлял. Таким образом ясно, что его вклад не подлежит сомнению. Ведь сама по себе система "Антиплагиата" носит оценочно-рекомендательный характер».
Тем временем сами разработчики «Антиплагиата» уже предлагают университетам не бороться с нейросетями, а учить студентов пользоваться ими открыто. В ноябре компания представила платформу «Чистовик». Она позволяет применять искусственный интеллект при подготовке научных работ, а преподавателям — отслеживать промежуточные версии исследований. Новый подход уже испытали более 30 российских университетов. В тестировании приняли участие почти 2,5 тыс. студентов.