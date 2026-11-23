Semafor узнал о звонке Трампа в Nvidia перед возвращением Хуанга
За несколько часов до возвращения Дженсена Хуанга на пост главы Nvidia президент США Дональд Трамп лично связался с советом директоров компании. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на источники. Американский президент, по данным издания, дистанционно поучаствовал в заседании совета директоров.
Возвращение Дженсена Хуанга совет директоров поддержал единогласно. Решение было принято после консультаций с высокопоставленными представителями правительства США, которые подтвердили отсутствие угрозы национальной безопасности, следует из заявления Nvidia. Президент США Дональд Трамп его публично поддержал.
Дженсен Хуанг руководил Nvidia на протяжении 33 лет. Его уволили 12 ноября после появления информации о связях бизнесмена с предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревали в работе на китайскую разведку. По словам Дональда Трампа, генеральный прокурор США подтвердил отсутствие доказательств того, что господин Хуанг был причастен к незаконному экспорту микрочипов в Китай. Компания потеряла около $1 трлн капитализации после ухода Дженсена Хуанга.