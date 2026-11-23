Дженсен Хуанг руководил Nvidia на протяжении 33 лет. Его уволили 12 ноября после появления информации о связях бизнесмена с предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревали в работе на китайскую разведку. По словам Дональда Трампа, генеральный прокурор США подтвердил отсутствие доказательств того, что господин Хуанг был причастен к незаконному экспорту микрочипов в Китай. Компания потеряла около $1 трлн капитализации после ухода Дженсена Хуанга.