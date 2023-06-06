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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 468-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 6 июня

В Херсонской области разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, идет затопление. Объявлена эвакуация на подконтрольной Украине территории, Россия же не видит необходимости для этого. Минобороны РФ заявило о продолжении украинского контрнаступления. Австралия и США обсуждают с Украиной отправку 41 списанного истребителя F/A 18-Hornet. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

9:58. Экстренные службы: разрушена уже половина пролетов Каховской ГЭС.

9:51. «Укргидроэнерго», управляющая украинскими ГЭС: Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, станция подорвана изнутри.

9:40. Невозможно спрогнозировать, продолжит ли Каховская ГЭС разрушаться — мэр Леонтьев.

9:37. Администрация Новой Каховки сообщила, что прибрежная часть городского округа временно отключена от электроснабжения.

9:35. В Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены три оперативные группы МЧС России — правительство Херсонской области.

9:34. Жителей около 300 домов в Новой Каховке эвакуируют после прорыва на Каховской ГЭС, сообщил мэр Леонтьев.

9:33. Порт Мариуполя начали использовать для вывоза зерна, сообщил врио главы ДНР Пушилин.

9:21. По данным экстренных служб, вода продолжает подниматься до 10 м в Новой Каховке, 8 м — в Днепрянах, 5,3 м — в Корсунке. Она продержится на таком уровне около 72 часов.

9:19. «Росатом» сообщил, что сейчас угрозы безопасности Запорожской АЭС нет, ситуацию на станции контролирует персонал.

9:11. В связи с ситуацией на Каховской ГЭС создан оперштаб, его возглавил врио губернатора Владимир Сальдо.

9:00. Владимир Зеленский в связи с подрывом Каховской ГЭС проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности Украины, сообщил секретарь Совбеза Алексей Данилов.

9:00. В МАГАТЭ заявляют, что в курсе сообщений о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты на Запорожской АЭС следят за ситуацией, сейчас на ЗАЭС угрозы безопасности нет.

8:59. ФСБ: Украина готовила теракт на территории России с использованием грязной бомбы.

8:59. Угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала нет, головная станция Северо-Крымского находится выше плотины — мэр Новой Каховки Леонтьев.

8:58. Скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет порядка 12 см в час, сообщил Рогов.

8:58. Никакой критической опасности для Запорожской АЭС разрушение задвижек Каховской ГЭС пока не представляет, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

8:23. Разрушены 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС — ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Что такое Каховская ГЭС

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8:22. Минобороны РФ: украинские войска вчера продолжали наступление на южнодонецком направлении, их усилия были сосредоточены на Времевском выступе.

8:21. МВД Украины: потенциально в зону подтопления могут попасть села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров и частично город Херсон (остров Корабел).

8:16. В зону подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС могут попасть 80 населенных пунктов, сообщил ТАСС собеседник в экстренных службах, вода движется на Казанский и Переславский острова. При этом не уточняется, идет ли речь только о подконтрольной России территории.

8:11. В Херсонской области из-за обстрела разрушена верхняя часть Каховской ГЭС — мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Подрыв ГЭС он отрицает. По его словам, «было несколько попаданий в два часа ночи», дамба не разрушена.

8:11. Австралия и США обсуждают с Украиной отправку 41 списанного истребителя F/A 18-Hornet. Часть из них можно использовать для разбора на детали, часть — ввести в эксплуатацию в течение нескольких месяцев, сообщила газета Australian Financial Review со ссылкой на источники.

8:09. Минобороны РФ предложило оповещать россиян о призыве в рамках мобилизации через СМС-рассылку, был опубликован проект постановления.

8:07. Вступил в силу приговор по уголовному делу Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом) — он оштрафован на 260 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 467-й

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