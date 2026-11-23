Торги на NASDAQ в пятницу, 20 ноября, завершились с ценой акции Nvidia на отметке $125,83. Сообщение о возвращении господина Хуанга в компанию было опубликовано за полчаса до начала основной сессии 23 ноября. Торги основной сессии открылись с цены $163 (то есть прибавили 31,1% с пятницы). На момент написания материала (19:00 по московскому времени) акции Nvidia стоили около $168 (рост на 33,5% к цене прошлой недели).