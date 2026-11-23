Вернулся по любви
Nvidia восстановила в должности Дженсена Хуанга
Совет директоров американской корпорации Nvidia принял решение вернуть сооснователя компании Дженсена Хуанга на пост президента и генерального директора. И если на волне скандала с его уходом из-за адюльтера компания потеряла около $2,16 трлн, то новости о возвращении господина Хуанга позволили отыграть около $1,03 трлн только за один вечер 23 ноября.
Совет директоров Nvidia объявил, что Дженсен Хуанг вновь назначен на должности президента и генерального директора компании. «Дженсен — именно тот человек, который должен возглавлять компанию, и его возвращение на этот пост отвечает интересам наших акционеров, сотрудников, партнеров и клиентов,— отметил председатель совета директоров Nvidia Харви Джонс.— Мы полностью доверяем Дженсену и с нетерпением ждем начала совместной работы».
В заявлении отмечается, что совет директоров единогласно проголосовал за возвращение господина Хуанга «после ряда обсуждений и встреч с ним». При принятии этого решения «совет директоров учел мнение представителей высших властей США; на основании полученной информации совет выражает уверенность в том, что возвращение господина Хуанга на занимаемые посты не создает угрозы для национальной безопасности».
Единственная должность, на которую Дженсен Хуанг не вернулся,— это председатель совета директоров: он станет обычным членом правления, а должность председателя останется у Харви Джонса. Котировки Nvidia отреагировали на возвращение Дженсена Хуанга ростом на 30%.
12 ноября господин Хуанг объявил о своем уходе со всех руководящих постов. О причинах отставки компания Nvidia официально не сообщала.
Решение было принято после того, как в СМИ появилась информация о его внебрачной связи с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в передаче информации властям КНР. Позже появилась информация еще об одном романе — со старшим вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл. После известий об отставке господина Хуанга акции Nvidia за один день подешевели на 10%.
Дональд Трамп, президент США, 20 ноября:
Я бы очень хотел, чтобы Дженсену (Хуангу.— “Ъ”) дали второй шанс. Мы страна вторых шансов, и я бы очень хотел, чтобы он его получил.
В СМИ обсуждались многочисленные кандидаты на пост нового главы Nvidia. В преемники прочили его дочь Мэдисон Хуанг, которая занимает пост старшего директора Nvidia по маркетингу, главу AMD Лизу Су, бывшего главу Intel Пэта Гелсингера. 15 ноября Financial Times сообщила, что Дженсен Хуанг обсуждает возможность возвращения в компанию со своими доверенными лицами. Открытое письмо с требованием «вернуть Дженсена» поддержали глава Tesla и SpaceX Илон Маск, а также генеральный директор Epic Games Тим Суини. За возвращение господина Хуанга выступили и некоторые сотрудники Nvidia.
В целом ситуация вокруг Дженсена Хуанга заметно сказалась на капитализации компании.
К 28 октября, до первых публикаций о личной жизни топ-менеджера, рыночная капитализация Nvidia составляла около $5,19 трлн. К закрытию торгов в пятницу, 20 ноября, она сократилась примерно до $3,03 трлн, то есть компания подешевела примерно на $2,16 трлн. После сообщения о возвращении Хуанга капитализация восстановилась примерно до $4,06 трлн, отыграв около $1,03 трлн потерь.
Торги на NASDAQ в пятницу, 20 ноября, завершились с ценой акции Nvidia на отметке $125,83. Сообщение о возвращении господина Хуанга в компанию было опубликовано за полчаса до начала основной сессии 23 ноября. Торги основной сессии открылись с цены $163 (то есть прибавили 31,1% с пятницы). На момент написания материала (19:00 по московскому времени) акции Nvidia стоили около $168 (рост на 33,5% к цене прошлой недели).
Не исключено, что решение вернуть Дженсена Хуанга было принято под влиянием правительства США, о чем косвенно говорится и в заявлении самой компании. 22 ноября Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social: «Надеюсь, совет директоров Nvidia снова наймет Дженсена Хуанга. Это было бы лучшим решением как для компании, так и для США».