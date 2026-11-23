Темой слушания станет «Защита преимуществ США в сфере искусственного интеллекта: контроль за экспортом». Дженсен Хуанг выступит на нем как свидетель. Слушание будет проходить в открытом формате. За ним можно будет наблюдать в прямой трансляции.