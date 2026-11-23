Дженсен Хуанг даст показания в Сенате 3 декабря
Восстановленный в должности генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг выступит 3 декабря с показаниями перед банковским комитетом Сената США. Это следует из расписания запланированных слушаний комитета.
Темой слушания станет «Защита преимуществ США в сфере искусственного интеллекта: контроль за экспортом». Дженсен Хуанг выступит на нем как свидетель. Слушание будет проходить в открытом формате. За ним можно будет наблюдать в прямой трансляции.
Комитет США расследует связь Дженсена Хуанга с Элис Хуанг — топ-менеджером сингапурской облачной компании Megaspeed и предполагаемой китайской шпионкой. Спецслужбы США подозревают, что госпожа Хуанг помогла Китаю получить доступ к микрочипам для искусственного интеллекта.
Дженсен Хуанг признал романтические отношения с Элис Хуанг и покинул пост главы Nvidia 12 ноября. Сегодня совет директоров компании принял решение восстановить его в должности.