От массовых беспорядков до «крестопада»
За призывы к массовым беспорядкам или участию в них, а равно за призывы к насилию над гражданами предлагается назначать наказание до четырех лет лишения свободы (сейчас — до двух), а если эти деяния были совершены с использованием интернета или СМИ — до шести лет.
Увеличиваются штрафы за применение насилия в отношении представителя власти — до 500 тыс. руб. (сейчас — до 200 тыс.).
Кроме того, депутаты предлагают ввести дополнительное наказание за публичные призывы через интернет или СМИ к осуществлению террористической деятельности, а также публичное оправдание или пропаганду терроризма — лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет (сейчас — до пяти).