Первый зампред комитета по безопасности Эрнест Валеев (ЕР) обосновал необходимость принятия поправок такими факторами, как «обострение ситуации в мире, усиление напряженности на рубежах страны и активизация геополитическим противником подрывной деятельности». Единоросс подчеркнул, что наблюдается «возрастание вербовочной активности» со стороны врага, в том числе с вовлечением молодежи. Первый зампред комитета по уголовному и административному законодательству Ирина Панькина (ЕР) добавила, что повышение верхнего предела санкций переводит такие преступления в категорию тяжких, что влечет за собой правовые последствия: увеличение срока давности привлечения к уголовной ответственности до десяти лет, а также срока погашения судимости.