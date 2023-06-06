Зеленский: 80 населенных пунктов находятся под угрозой затопления из-за разрушения Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) из-за обрушения Каховской ГЭС. По его словам, в зоне подтопления оказалось около 80 населенных пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Офис Президента Украины Фото: Офис Президента Украины

«Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые снабжались водой из Каховского водохранилища»,— написал он в Telegram. Господин Зеленский обвинил Россию в подрыве ГЭС и добавил, что на заседании СНБО был согласован комплекс международных мер и мер безопасности, «чтобы привлечь Россию к ответственности».

В Херсонской области сегодня, 6 июня, была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал причиной обстрел. На подконтрольной Украине территории сразу объявили эвакуацию, позднее аналогичные меры приняла администрация Новой Каховки. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС. На территории Новокаховского городского округа ввели режим ЧС.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер