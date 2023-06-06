На территории Новокаховского городского округа ввели режим ЧС

На территории Новокаховского городского округа из-за подтоплений после разрушения Каховской ГЭС с 12:00 введен режим чрезвычайной ситуации и установлен уровень местного реагирования. Соответствующее распоряжение подписал глава округа Владимир Леонтьев.

«Для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной разрушениями Каховской ГЭС, введен режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 12 часов 00 минут 6 июня 2023 года»,— говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале администрации округа.

О разрушении Каховской ГЭС стало известно в ночь на 6 июня. Украинская сторона обвинила в случившемся Россию. Власти подконтрольной РФ части Херсонской области заявляют, что причиной разрушения станции стали удары украинской армии.

По словам Владимира Леонтьева, после разрушения станции уровень воды поднялся до пяти метров. Жителей около 300 домов, расположенных на берегу Днепра в Новой Каховке, начали эвакуировать. Глава правительства региона Андрей Алексеенко рассказал, что всего в зону подтопления попадают 14 населенных пунктов, где проживают 22 тыс. человек.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».