В Италии экстренно госпитализировали адвоката Сергея Жорина
Российский адвокат Сергей Жорин экстренно госпитализирован в травматологическое отделение больницы Cattinara в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
По словам собеседника агентства, господина Жорина готовили к операции. Источник «РИА Новости» в больнице подтвердил, что российского адвоката госпитализировали, и отметил, что «он чувствует себя хорошо». Собеседник РЕН ТВ уточнил, что адвокат находится в сознании.
Сергей Жорин — известный российский адвокат, который представляет интересы звезд эстрады и шоу-бизнеса. По данным Telegram-канала SHOT, он представлял в суде рэпера Моргенштерна (объявлен иноагентом в России), Лолиту Милявскую, Бари Алибасова, Валерию и Иосифа Пригожиных и блогера Эдварда Била. Сейчас он представляет интересы рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) после инцидента со стрельбой в доме артиста.