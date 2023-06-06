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Мэр Новой Каховки сообщил о начале эвакуации жителей домов, подтопленных из-за разрушения Каховской ГЭС

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что в городе началась эвакуация жителей порядка 300 домов, расположенных на берегу Днепра в Новой Каховке. Она проводится после того, как произошел прорыв на Каховской ГЭС.

Фото: Администрация Новокаховского городского округа

Фото: Администрация Новокаховского городского округа

«Сейчас мы проводим отселение граждан, которые непосредственно находятся на берегу. Город продолжает подвергаться прямо сейчас обстрелам ракетным. Я думаю, что жители около 300 домов будут эвакуированы и уже сейчас эвакуируются для того, чтобы избежать жертв»,— рассказал он в эфире телеканала «Россия-24». Владимир Леонтьев уточнил, что изначально проводить масштабную эвакуацию никто не планировал, однако в итоге людей было решено отвезти в «безопасные места» после того, как стал понятен истинный масштаб случившегося.

По его словам, об эвакуации всего города речи не идет, она не требуется. «По прогнозам, в течение 72 часов вода упадет до обычного уровня. Но нам нужно пережить эти 72 часа»,— добавил господин Леонтьев. При этом он не уточнил, сколько жителей будет эвакуировано из города и где они будут расселены. Глава администрации Новой Каховки также допустил, что в ближайшее время может быть принято решение об эвакуации жителей и других населенных пунктов подконтрольной России части Херсонской области, но «здесь все будет зависеть от текущей ситуации и обстановки, никаких прогнозов никто не дает».

О проведении частичной эвакуации жителей заявили и власти подконтрольной Украине части Херсонской области. В частности, эвакуированы будут люди, проживающие в подтопленных районах областного центра — города Херсона. По данным назначенной Киевом Херсонской областной военной администрации, первый эвакуационный поезд прибудет в Херсон уже сегодня, 6 июня, в 12:00 по местному времени. Об эвакуации жителей других контролируемых Украиной населенных пунктов местные власти пообещали объявить дополнительно.

Что такое Каховская ГЭС

Что такое Каховская ГЭС

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Сегодня, 6 июня, в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что это произошло из-за обстрела. По данным экстренных служб, подтопление грозит 80 населенным пунктам. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что в зону подтопления попадает 14 населенных пунктов, в которых проживает более 22 тыс. человек. Украинская сторона также заявляет, что частичное разрушение Каховской ГЭС является «катастрофой»: по словам представителя оперативного командования ВСУ «Юг» Натальи Гуменюк, прорыв ГЭС привет к подтоплению как контролируемой Россией части Херсонской области, так и находящихся под контролем Киева населенных пунктов региона. Киев и Москва обвиняют в обстреле ГЭС друг друга.

Власти Крыма сообщили, что произошедшее может повлиять и на ситуацию на полуострове. Как подчеркнул глава республики Сергей Аксенов, в настоящее время «никакой угрозы подтопления в Крыму нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть».

Александр Кислов

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