Зеленский об инициативах Ватикана по урегулированию: нам нужны не посредники, а справедливый мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране нужны не посредники в мирных переговорах, а справедливый мир. Так он прокомментировал инициативы Ватикана по мирному урегулированию конфликта с Россией.

«При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир»,— сказал господин Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 (перевод по ТАСС).

Владимир Зеленский также прокомментировал вероятность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, говорить с господином Путиным ему «не о чем».

Сегодня, 13 мая, Владимир Зеленский прибыл в Рим. Он встретился с премьером Италии Джорджей Мелони и президентом Италии Серджо Маттареллой, а также папой римским Франциском.

30 апреля папа римский Франциск заявил о непубличной мирной миссии на Украине. Он не привел каких-либо подробностей. 2 мая CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщил, что Киев не знает о мирной миссии Ватикана. В Кремле также говорили, что им ничего не известно об этом.

Что происходит на 444-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко