Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Только дроны свистят

Ночью регионы России подверглись атакам

В эту пятницу власти пяти регионов России заявили об атаках на свои территории. Беспилотники сбили над Курском, а в смоленских деревнях они атаковали объекты топливно-энергетического комплекса. Неопознанный объект обнаружили в лесу в Калужской области, а в селах Брянской области из-за падения снарядов загорелось жилье. Наиболее тяжелая ситуация в Белгородской области, где погибли две женщины, а двое мужчин получили ранения.

Поврежденный в результате атаки беспилотников подъезд жилого дома в Курске

Поврежденный в результате атаки беспилотников подъезд жилого дома в Курске

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Поврежденный в результате атаки беспилотников подъезд жилого дома в Курске

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Глубокой ночью об атаке с беспилотника сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. После часа ночи в его Telegram-канале появилось сообщение о том, что силы противовоздушной обороны сбили несколько БПЛА рядом с Курском. Количество пораженных беспилотников губернатор не назвал, однако в соцсетях местные жители сообщали о звуках семи взрывов.

Позже выяснилось, что в городе, расположенном в 100 км от границы с Сумской областью Украины, не обошлось без повреждений. Из-за падения обломков в многоквартирном доме раскурочило металлическую дверь в подъезде, а также лопнул стеклопакет в стоматологии на первом этаже. В нескольких частных домах выбило окна и пробило крыши.

В районе трех часов ночи два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса, расположенные в деревнях Пересна и Дивасы Починковского и Смоленского района Смоленской области.

Населенные пункты находятся на расстоянии 300–400 км от границы с Черниговской областью Украины.

Как заявил врио губернатора Смоленской области Василий Анохин, жертв, критических повреждений и пожаров в результате атаки нет. Чиновник не пояснил, о каких объектах идет речь. Согласно публичным картам, в районе Пересны располагается нефтеперекачивающая станция компании «Транснефть».

Позже, ближе к утру, неопознанный объект упал в Калужской области. Из-за него в расположенном более чем в 200 км от границы с Украиной Кировском районе в лесу произошел взрыв. Местный губернатор Владислав Шапша сообщил, что в результате никто не пострадал, а дома и объекты экономики не получили повреждений. За день до этого аналогичный случай произошел в Дзержинском районе Калужской области.

Утром об обстрелах Стародубского муниципального округа и Суземского района Брянской области сообщил местный губернатор Александр Богомаз. В селе Ломаковка, стоящем на границе с Черниговской области, загорелся жилой дом. Позже из-за падения снарядов произошел пожар, который охватил двухквартирный дом в брянском селе Новая Погощь, расположенном на границе с Сумской областью Украины. В еще одном приграничном селе Сушаны в Брянской области днем из-за обстрела повреждения получили четыре дома.

Куда эвакуируют детей из Белгородской области

В Белгородской области, которая в последние недели находится под мощнейшими обстрелами со стороны Украины, ночь прошла относительно спокойно. Уже третий день местные жители покидают Шебекинский городской округ, расположенный на границе с Харьковской областью. В пунктах временного размещения Белгородской области находятся уже более 2,5 тыс. шебекинцев. Часть жителей уезжают в другие регионы.

Обстрелы Шебекинского городского округа продолжаются. Сегодня под снаряды попали двигавшиеся по дороге в районе поселка Маслова Пристань автомобили. В одном из-за попадания осколков смертельные ранения получили две женщины. Во втором автомобиле двое мужчин получили тяжелые ранения грудной клетки и нижних конечностей.

В соцсетях распространяется информация о боях на границе с Белгородской областью. Ранее признанный в России террористической организацией «Легион "Свобода России"» заявил о новом прорыве через границу. О боях в районе участка Уразово-Вериговка сообщил Telegram-канал Wargonzo. В оперативном штабе Белгородской области заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Сергей Толмачев, Воронеж

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...