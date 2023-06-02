Только дроны свистят

В эту пятницу власти пяти регионов России заявили об атаках на свои территории. Беспилотники сбили над Курском, а в смоленских деревнях они атаковали объекты топливно-энергетического комплекса. Неопознанный объект обнаружили в лесу в Калужской области, а в селах Брянской области из-за падения снарядов загорелось жилье. Наиболее тяжелая ситуация в Белгородской области, где погибли две женщины, а двое мужчин получили ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поврежденный в результате атаки беспилотников подъезд жилого дома в Курске

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта Поврежденный в результате атаки беспилотников подъезд жилого дома в Курске

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Глубокой ночью об атаке с беспилотника сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. После часа ночи в его Telegram-канале появилось сообщение о том, что силы противовоздушной обороны сбили несколько БПЛА рядом с Курском. Количество пораженных беспилотников губернатор не назвал, однако в соцсетях местные жители сообщали о звуках семи взрывов.

Позже выяснилось, что в городе, расположенном в 100 км от границы с Сумской областью Украины, не обошлось без повреждений. Из-за падения обломков в многоквартирном доме раскурочило металлическую дверь в подъезде, а также лопнул стеклопакет в стоматологии на первом этаже. В нескольких частных домах выбило окна и пробило крыши.

В районе трех часов ночи два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса, расположенные в деревнях Пересна и Дивасы Починковского и Смоленского района Смоленской области.

Населенные пункты находятся на расстоянии 300–400 км от границы с Черниговской областью Украины.

Как заявил врио губернатора Смоленской области Василий Анохин, жертв, критических повреждений и пожаров в результате атаки нет. Чиновник не пояснил, о каких объектах идет речь. Согласно публичным картам, в районе Пересны располагается нефтеперекачивающая станция компании «Транснефть».

Позже, ближе к утру, неопознанный объект упал в Калужской области. Из-за него в расположенном более чем в 200 км от границы с Украиной Кировском районе в лесу произошел взрыв. Местный губернатор Владислав Шапша сообщил, что в результате никто не пострадал, а дома и объекты экономики не получили повреждений. За день до этого аналогичный случай произошел в Дзержинском районе Калужской области.

Утром об обстрелах Стародубского муниципального округа и Суземского района Брянской области сообщил местный губернатор Александр Богомаз. В селе Ломаковка, стоящем на границе с Черниговской области, загорелся жилой дом. Позже из-за падения снарядов произошел пожар, который охватил двухквартирный дом в брянском селе Новая Погощь, расположенном на границе с Сумской областью Украины. В еще одном приграничном селе Сушаны в Брянской области днем из-за обстрела повреждения получили четыре дома.

В Белгородской области, которая в последние недели находится под мощнейшими обстрелами со стороны Украины, ночь прошла относительно спокойно. Уже третий день местные жители покидают Шебекинский городской округ, расположенный на границе с Харьковской областью. В пунктах временного размещения Белгородской области находятся уже более 2,5 тыс. шебекинцев. Часть жителей уезжают в другие регионы.

Обстрелы Шебекинского городского округа продолжаются. Сегодня под снаряды попали двигавшиеся по дороге в районе поселка Маслова Пристань автомобили. В одном из-за попадания осколков смертельные ранения получили две женщины. Во втором автомобиле двое мужчин получили тяжелые ранения грудной клетки и нижних конечностей.

В соцсетях распространяется информация о боях на границе с Белгородской областью. Ранее признанный в России террористической организацией «Легион "Свобода России"» заявил о новом прорыве через границу. О боях в районе участка Уразово-Вериговка сообщил Telegram-канал Wargonzo. В оперативном штабе Белгородской области заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Сергей Толмачев, Воронеж