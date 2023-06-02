Глава Брянской области Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины еще одного села

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Погощь в Суземском районе, пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой дом, сообщил господин Богомаз в Telegram.

«ВСУ обстреляли село Новая Погощь Суземского района. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой двухквартирный дом. Оперативные службы работают на месте»,— написал губернатор.

Ранее сегодня, 2 июня, господин Богомаз сообщил, что со стороны Украины обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. По его словам, никто не пострадал, но в результате обстрела загорелся жилой дом.

В Брянской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. 28 мая после обстрела в области произошел лесной пожар на площади 80 га. 31 мая регион за сутки атаковало около десяти дронов, пострадавших и разрушений не было.

Эрдни Кагалтынов