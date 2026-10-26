Временным главой Владивостока назначен замглавы города Дмитрий Свитайло

Пост мэра Владивостока освободился после назначения 22 октября Константина Шестакова врио губернатора Приморья. По данным «Ъ», наиболее реальным кандидатом на пост главы столицы региона является Вячеслав Квон, мэр Артема. Среди претендентов также называется бывший мэр Уссурийска Евгений Корж, недавно назначенный зампредом правительства края.