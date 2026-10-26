Временным главой Владивостока назначен замглавы города Дмитрий Свитайло
Обязанности мэра Владивостока временно будет исполнять замглавы города Дмитрий Свитайло. Об этом сегодня сообщила пресс-служба мэрии столицы Приморья.
Господин Свитайло в статусе вице-мэра курирует управление общественной безопасности, связям с властью и районные администрации города.
Пост мэра Владивостока освободился после назначения 22 октября Константина Шестакова врио губернатора Приморья. По данным «Ъ», наиболее реальным кандидатом на пост главы столицы региона является Вячеслав Квон, мэр Артема. Среди претендентов также называется бывший мэр Уссурийска Евгений Корж, недавно назначенный зампредом правительства края.
Первый заместитель главы городской администрации Сергей Дмитриенко сейчас находится в плановом отпуске, добавили «Ъ» в пресс-службе. Мэр Владивостока избирается депутатами думы города из кандидатур, предложенных главой региона.