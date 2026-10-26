Эстония хочет отказаться от участия в Олимпиаде из-за российских спортсменов
Эстония планирует обсудить бойкот Олимпийских игр из-за допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.
В интервью Postimees господин Цахкна назвал происходящее серьезной проблемой. Он указал на то, что сейчас «ищутся различные предлоги, чтобы вернуть россиян в культуру, спорт и на Олимпийские игры», хотя в Европе все еще сохраняется надежда на возвращение к «обычному положению дел» в отношениях с Россией.
В июле Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. Атлетов из России отстранили в 2022 году из-за боевых действий на Украине, а позднее допустили к соревнованиям в нейтральном статусе.
Часть международных федераций уже вернула россиянам возможность выступать под национальным флагом, среди них — World Boxing, Международный союз современного пятиборья (UIPM), а также Всемирная спортивная федерация танцевального спорта (WDSF). Международный союз биатлонистов и World Athletics продолжают отказываться от выполнения рекомендаций МОК.