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Коммерсантъ FM
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В Калужской области второй раз за два дня упал неопознанный объект

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о падении неопознанного объекта в Кировском районе на юго-западе региона. После падения произошел взрыв, никто не пострадал. Это второй неопознанный объект, который падает на территории Калужской области за последние двое суток.

«Сегодня в 6:45 (совпадает с мск.— "Ъ") в Кировском районе Калужской области в лесу упал неопознанный объект. В результате чего произошел взрыв. Объекты экономики и жилые дома не повреждены. Жители не пострадали»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Накануне на территории Калужской области вблизи поселка Товарково упал еще один неопознанный объект. После падения произошел взрыв, образовалась воронка. По словам главы региона, пострадавших не было. С 20 октября 2022 года в Калужской области действует режим повышенной готовности.

Милена Костерева

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