В Калужской области произошел взрыв после падения неопознанного объекта в поле

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о падении на территории региона неопознанного объекта. Он упал сегодня утром в поле вблизи поселка Товарково. После падения произошел взрыв, образовалась воронка. Пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @Shapsha_VV Фото: @Shapsha_VV

«В 10:11 (совпадает с мск.— "Ъ") в Дзержинском районе Калужской области в поле около поселка Товарково упал неопознанный объект. В результате чего произошел взрыв и образовалась воронка с последующим возгоранием травы»,— говорится в сообщении губернатора в Telegram.

Владислав Шапша отметил, что в результате падения объекта жители не пострадали. Объекты экономики и жилые дома не повреждены.

С 20 октября 2022 года в Калужской области действует режим повышенной готовности. С 23 октября прошлого года в регионе ввели запрет на использование беспилотников, квадрокоптеров, аэростатов и малолитражных судов.