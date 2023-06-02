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Коммерсантъ FM
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Оперштаб Белгородской области назвал фейком попытку прорыва диверсантов

Оперштаб Белгородской области назвал ложными данные о новом прорыве диверсантов в районе участка Уразово-Вериговка. Ранее признанный в России террористической организацией «Легион "Свобода России"» заявил о новом прорыве через границу. Также о боях с диверсантами сообщил Telegram-канал Wargonzo. Якобы в атаке задействовано до батальона.

«Информацию не подтверждают — Пограничное управление ФСБ, Совет безопасности Валуйского горокруга, глава администрации горокруга»,— сказали журналистам в оперативном штабе Белгородской области. Там призвали доверять информации официальных источников.

Также фейки рассылают жителям Белгородской области с неизвестных телефонов. В них сообщается о необходимости покинуть регион из-за прорыва диверсантов на танках. Телефонные номера начинаются с иностранного кода «+62».

Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сразу несколько населенных пунктов попали под обстрел. В результате обстрела автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа погибли две женщины. Еще двое мужчин получили ранения.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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