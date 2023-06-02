Смоленский губернатор сообщил об атаке беспилотников на объекты ТЭК

Врио главы Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в ночь на 2 июня два беспилотника дальнего радиуса действия атаковали объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК), расположенные в деревнях Пересна и Дивасы. В результате атаки никто не пострадал.

«Сегодня около 3 часов ночи в д. Пересна Починковского района и в д. Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет»,— написал господин Анохин в Telegram. В настоящее время для устранения последствий атаки на месте происшествия работают оперативные службы.

С конца октября 2022 года на территории Смоленской области действует режим повышенной готовности. Он предусматривает усиление обеспечения общественной безопасности, важных государственных объектов, а также введение особого режима работы объектов энергетики.