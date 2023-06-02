Старовойт: из-за ночной атаки беспилотников в Курске пострадало несколько домов

В результате ночной атаки украинских беспилотников в Курске был поврежден подъезд многоквартирного дома и несколько частных домов. Как сообщил губернатор Роман Старовойт, власти завершают подсчет стоимости ущерба.
Судя по фотографиям главы региона в Telegram-канале, в подъезде выломана дверь, а у частных домов выбиты окна и пробиты крыши. Господин Старовойт пообещал оказать пострадавшим максимальную помощь, поблагодарив расчеты ПВО за работу. Раненных в результате атаки людей нет.
Как ранее рассказал губернатор, рядом с Курском ночью системой ПВО было сбито несколько украинских беспилотников. Утром об обстрелах двух районов сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.
В Курской области введен высокий уровень террористической опасности, а также средний уровень реагирования. Власти запретили использование в регионе беспилотников.
О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».