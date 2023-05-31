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Детей увели от обстрелов

Из приграничных районов Белгородской области их вывезли в Воронеж

Белгородские власти констатируют ухудшение ситуации в приграничном городе Шебекино, подвергающемся ежедневным обстрелам. Вчера там снаряд попал в пункт временного размещения, что привело к гибели человека и ранению еще двух. Ночью по городу был нанесен массированный удар, в котором пострадали четыре жителя, а повреждения получили десятки домов и машин. Власти начали вывозить детей из приграничных городских округов.

Последствия массированного удара по городу Шебекино

Последствия массированного удара по городу Шебекино

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Последствия массированного удара по городу Шебекино

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу со стороны Украины были выпущено 215 снарядов, из которых на город Шебекино пришлось 49. Во вторник, 30 мая, примерно в шесть часов вечера снаряд, выпущенный предположительно из Чугуевского района Харьковской области, попал в санаторий «Первое мая» на улице Мочалина в Шебекино в 6 км от границы. В нем временно размещались 175 граждан, ранее эвакуированных из села Середа. Погиб охранник учреждения. Двух человек в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Временно эвакуированных жителей Середы перевезли в детский оздоровительный лагерь в Белгороде.

Ночью обстрелы Шебекино продолжались. Примерно в три часа ночи 31 мая несколько десятков снарядов были выпущены в том числе с помощью реактивной системы залпового огня «Град» по улицам Свободы, Ленина, Московская, Кирова, Богдана Хмельницкого.

После этого двух человек госпитализировали в больницу в Белгороде: мужчина получил тяжелые осколочные ранения шеи и спины, женщина — осколочные ранения руки и предплечья.

Еще две раненые женщины отказались от госпитализации, им оказали помощь на месте. По словам главного врача городской больницы №2 Белгорода Романа Проценко, на данный момент в реанимации находится пациент в тяжелом состоянии, еще двое — в обычном отделении, у них состояние средней тяжести.

Всего после ночного обстрела в Шебекино повреждения получили 29 многоквартирных домов и 20 частных, в которых выбиты окна, посечены фасады и кровля. Повреждения получили здания пункта временного размещения, торговый центр, общественное пространство и 30 автомобилей. Сгорел магазин. При обстрелах нескольких сел округа никто не пострадал, но повреждения обнаружили в 23 частных домах и 6 автомобилях в Новой Таволжанке и административном здании в Муроме. Под хутором Балки пограничники сбили два беспилотника.

После ухудшения ситуации в Шебекино власти приняли решение вывезти детей из городского округа, а также из Грайворонского округа, куда 22 мая вторглась диверсионно-разведывательная группа. По приглашению губернатора Воронежской области Александра Гусева в детский оздоровительный лагерь «Ландыш» под областным центром отправилась первая группа детей. Всего, по данным властей, в первую смену там отдохнут 300 белгородских ребят.

Воронежские власти заявили, что готовы расширить помощь в размещении людей из приграничных районов.

«Понимаю, что наша помощь может понадобиться ребятам и их родителям и после окончания смены. Поэтому поручил своим сотрудникам оперативно готовить пункт временного размещения, если, конечно, такой запрос у белгородцев появится»,— заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Детей из Белгородской области готовы принять и в Ярославской области.

Власти приграничных районов Белгородской области ведут дополнительный сбор заявок о размещении и отдыхе детей за пределами региона. Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов заявил, что окажет помощь желающим выехать из округа. По словам чиновника, администрация возьмет на себя проезд, организацию проживания и предоставление питания.

Сергей Толмачев, Воронеж

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