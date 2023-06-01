Главные новости за 1 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Власти Краснодарского края планируют заключить на ПМЭФ-2023 соглашения в санаторно-курортной сфере более чем на 200 млрд руб.

Экс-глава сочинского МУП «Водоканал» Антон Денисов объявлен в розыск. Ему предъявлено обвинение в получении взятки и превышении должностных полномочий.

В Краснодаре на линию вышли 20 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Они начнут работать на маршруте №4, который продлят до Немецкой деревни.

На территории Щербиновского района Кубани начались поиски семьи Полковниченко, пропавшей 28 мая вместе с белым лабрадором.

В Краснодаре ООО «СВП» отказалось работать на маршруте 121а, который следует до хутора Копанского.

В «Автодоре» заявили, что строительство новой автотрассы «Джубга — Сочи» позволит увеличить ВВП России на 2,5 трлн руб., ВРП Краснодарского края — на 2 млрд руб.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика готова принять на отдых в оздоровительные лагеря до 1 тыс. детей из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области, пострадавших от обстрелов.

В Крыму с 1 июня стоимость проезда в общественном транспорте при оплате смартфоном и по карте «Мир» снизилась сразу на 8 руб.

В структуре розничной сети «Магнит» будет создана должность исполнительного директора. Этот пост займет президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.

Футбольный клуб «Севастополь» получил аттестат от Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который позволит участвовать в соревнованиях Второй лиги в дивизионе «Б».

Пропавшего шесть дней назад жителя Новороссийска Андрея Лифаря нашли мертвым в лесу. Что именно с ним произошло, пока неизвестно.

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