За громогласных дам
RAYE возглавила список номинантов Grammy
Американская Академия звукозаписи объявила номинантов на премию Grammy, которую 7 февраля 2027 года вручат в 69-й раз. Больше всего шансов на награды получила британская певица Рэй (RAYE). Среди других претендентов — как звезды первой величины, так и те, кто еще вчера не был широко популярен. Со всей сотней номинаций ознакомился Игорь Гаврилов.
В Лос-Анджелесе 7 февраля 2027 года на Crypto.com Arena пройдет 69-я церемония вручения Grammy. На этот раз академия рассматривала записи, выпущенные с 31 августа 2025-го по 28 августа 2026-го. Награды вручат в 100 номинациях — это на пять больше, чем год назад.
Главным фаворитом стала исполнительница винтажного R’n’B Рэй, получившая 11 номинаций. Рэй претендует на три из четырех наград в главной категории (General Field): «Альбом года» и «Запись года» за «This Music May Contain Hope» и «Песня года» за «Where’s My Husband!». Пока у Рэй нет ни одной Grammy.
У испанки Росалии их на данный момент две, и она может пополнить коллекцию еще девятью. Ее «Lux» оказался одним из самых обсуждаемых альбомов года, на днях она получила сразу 17 наград на церемонии Latin Grammy.
На этом фоне грустно выглядит Мадонна. У ее недавнего альбома «Confessions II» была феноменальная промокампания, однако в главной категории ее имени нет. У Мадонны три танцевальные номинации и «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» за «Bring Your Love» с Сабриной Карпентер.
По семь номинаций в нынешнем наградном сезоне у Миранды Ламберт, Оливии Родриго, Фиби Бриджерс и Эллы Лэнгли. По шесть получили Бруно Марс, Леон Томас и Оливия Дин. В общем, в основных категориях преобладают женщины, и эта тенденция в целом характерна для 2020-х.
Как всегда, интересно, кого из относительно новых артистов открыли для себя американские академики. В категории «Лучший новый артист» можно обнаружить не только представителей поп-музыки и хип-хопа, но и ажиотажно-востребованные группы Geese и Angine de Poitrine. Последние — канадский экспериментальный дуэт, выступающий в причудливых костюмах и масках и играющий музыку, которую непросто отнести к какому-либо одному жанру (см. “Ъ” от 9 апреля). Angine de Poitrine претендуют также на награды за рок-альбом, рок-исполнение и альтернативное исполнение. Выдвижение дуэта — своего рода жест протеста против засилья ИИ-музыки. Считается, что такую причудливую музыку и такие эксцентричные образы создать может только человек.
За лучшее рок-исполнение также будут бороться стадионные звезды: Geese, Фиби Бриджерс, The Rolling Stones и Оливия Родриго, записавшая песню «What’s Wrong With Me» в дуэте с лидером The Cure Робертом Смитом. Среди претендентов на лучший рок-альбом — Muse, Foo Fighters, The Rolling Stones и Джек Уайт. За лучший альтернативный альбом номинировали Фиби Бриджерс, Geese, Alabama Shakes, Charli XCX, Gorillaz и Росалию. Последняя таким образом оказалась одновременно в числе главных поп-звезд года и среди наиболее заметных представителей альтернативной музыки.
В 2027 году на Grammy впервые вручат награды за лучшее исполнение азиатской поп-музыки, лучшую латиноамериканскую песню, лучший традиционный фолк-альбом, лучшее традиционное поп-исполнение и лучшее совместное R’n’B-исполнение.
В первой из этих категорий дуэт японок Babymetal и техасских гитарных виртуозов Polyphia соседствуют с коллективами из Южной Кореи и с Филиппин.
В менее громких категориях тоже немало примечательного. За лучший музыкальный фильм номинированы концертная картина Билли Айлиш и Джеймса Кэмерона «Hit Me Hard and Soft: The Tour Live», документальный фильм о Поле Маккартни «Man on the Run» и фильм-концерт База Лурмана «EPiC: Elvis Presley in Concert».
Среди номинантов есть и музыканты российского происхождения. Уроженец Петербурга Дмитрий Липай, обладатель восьми Grammy, третий год подряд претендует на звание лучшего продюсера классической музыки. На этот раз в его заявке пять записей, в том числе созданных с участием дирижера Густаво Дудамеля. А родившийся в Москве скрипач Илья Калер вместе с литовской пианисткой Расой Виткаускайте номинирован за лучшее камерное исполнение. Это альбом «Bridgetower Project», посвященный скрипачу-виртуозу первой половины XIX века Джорджу Бриджтауэру, для которого Бетховен написал знаменитую Девятую сонату для скрипки и фортепиано.