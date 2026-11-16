За громогласных дам

Американская Академия звукозаписи объявила номинантов на премию Grammy, которую 7 февраля 2027 года вручат в 69-й раз. Больше всего шансов на награды получила британская певица Рэй (RAYE). Среди других претендентов — как звезды первой величины, так и те, кто еще вчера не был широко популярен. Со всей сотней номинаций ознакомился Игорь Гаврилов.