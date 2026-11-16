Европа выдвинула француза

Речь идет о довольно важном для футбольной политики событии, которое может повлиять на градус интриги, касающейся очередных президентских выборов в FIFA. Они состоятся в Рабате в марте будущего года. Повышенный интерес к ним обеспечил грандиозный летний скандал с попыткой действующего президента FIFA Джанни Инфантино создать новую структуру FIFA Forward Enterprise для управления коммерческими правами на основные соревнования, включая чемпионаты мира, а около 20% самих прав отдать частным инвесторам. Она вызвала яростное сопротивление со стороны ряда функционеров, политиков и ведущих футбольных организаций, заставивших господина Инфантино быстро отказаться от своей идеи. Однако даже этот отказ все равно, казалось, нанес ему колоссальный репутационный ущерб, сводящий к минимуму только что выглядевшие чуть ли не стопроцентными шансы переизбраться на четвертый президентский срок.