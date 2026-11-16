Европа выдвинула француза
Филипп Диалло будет соперничать с Джанни Инфантино на выборах президента Международной федерации футбола
Союз европейских футбольных ассоциаций в последний момент все-таки нашел человека, готового противостоять в марте будущего года на выборах президента Международной федерации футбола ее действующему главе Джанни Инфантино. Структура, фактически объявившая войну господину Инфантино из-за скандала с попыткой продажи медиаправ на чемпионаты мира частным инвесторам, бросила в бой с ним руководителя Федерации футбола Франции Филиппа Диалло.
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) опубликовал заявление, из которого следует, что являющиеся его членами национальные ассоциации, чьи представители входят в исполком UEFA и Совет Международной федерации футбола, «единогласно» поддержали выдвижение кандидатуры руководителя Федерации футбола Франции (FFF) Филиппа Диалло на пост президента Международной федерации футбола (FIFA). В сообщении отмечается, что господин Диалло «обладает огромным опытом на всех уровнях футбола» и что выдвинувшие его ассоциации «выражают полную уверенность в том, что он сможет надлежащим образом выполнять функции футбольного лидера». Сам Филипп Диалло, как указал UEFA, уже дал согласие на участие в выборах. Его кандидатуру еще должна утвердить FFF. Это потребуется сделать оперативно. Дело в том, что в среду, 18 ноября, истекает срок регистрации заявок от кандидатов.
Речь идет о довольно важном для футбольной политики событии, которое может повлиять на градус интриги, касающейся очередных президентских выборов в FIFA. Они состоятся в Рабате в марте будущего года. Повышенный интерес к ним обеспечил грандиозный летний скандал с попыткой действующего президента FIFA Джанни Инфантино создать новую структуру FIFA Forward Enterprise для управления коммерческими правами на основные соревнования, включая чемпионаты мира, а около 20% самих прав отдать частным инвесторам. Она вызвала яростное сопротивление со стороны ряда функционеров, политиков и ведущих футбольных организаций, заставивших господина Инфантино быстро отказаться от своей идеи. Однако даже этот отказ все равно, казалось, нанес ему колоссальный репутационный ущерб, сводящий к минимуму только что выглядевшие чуть ли не стопроцентными шансы переизбраться на четвертый президентский срок.
Однако дальнейшие события снова их повысили. Дело в том, что, несмотря на скандал, конкурентов-тяжеловесов у Джанни Инфантино до сих пор не было. Объявили о том, что намерены соперничать с ним, лишь бывший швейцарский футболист Рамон Вега, не имеющий реального веса в футбольном истеблишменте, а также почетный президент Федерации футбола Японии Кодзо Тасима, тоже далеко не самая заметная в нем фигура. При этом президенты UEFA и объединяющей страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна CONCACAF Александр Чеферин и Виктор Монтальяни, самые яростные критики и самые очевидные и опасные среди потенциальных оппонентов господина Инфантино, от участия в выборах успели отказаться. Но «на флажке» UEFA все же нашел своего кандидата, похожего, правда, скорее на «полутяжеловеса», чем на «супертяжа».
У Филиппа Диалло действительная долгая карьера футбольного чиновника. Но большая ее часть приходится на период работы в не слишком медийной должности главы Союза профессиональных клубов Франции: ее он занимал с 1992 по 2021 год. Трудиться в FFF господина Диалло пригласил ее бывший президент Ноэль Ле Гре. Господин Ле Гре уступил коллеге место в 2023 году, когда был вынужден покинуть пост на фоне обвинений в домогательствах к сотруднице FFF и неоправданных нападках на легенду французского футбола Зинедина Зидана.
С господином Зиданом связано также самое свежее и самое громкое среди кадровых решений, принятых Филиппом Диалло. Именно господина Зидана он уговорил стать преемником Дидье Дешама в роли главного тренера сборной Франции. Зинедин Зидан вступил в эту должность после североамериканского чемпионата мира, на котором французы заняли четвертое место.