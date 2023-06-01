На Кубани пропала семейная пара с белым лабрадором

На территории Щербиновского района Кубани начались поиски семейной пары Полковниченко, пропавшей 28 мая. По данным волонтеров «ЛизаАлерт», в день исчезновения при супругах был белый лабрадор.
Сообщается, что в день исчезновения пара с собакой уехала на авто Chevrolet Niva серого цвета и больше их не видели на протяжении четырех дней.
Марии Полковниченко 36 лет. Ее рост 158 см, рыжие волосы, голубые глаза. Артему Полковниченко 35 лет. Рост мужчины 170 см. У него ходощавое телосложение, серо-синие глаза и темные волосы.
Читайте нас в Telegram