На Кубани пропала семейная пара с белым лабрадором

На территории Щербиновского района Кубани начались поиски семейной пары Полковниченко, пропавшей 28 мая. По данным волонтеров «ЛизаАлерт», в день исчезновения при супругах был белый лабрадор.

Сообщается, что в день исчезновения пара с собакой уехала на авто Chevrolet Niva серого цвета и больше их не видели на протяжении четырех дней.

Марии Полковниченко 36 лет. Ее рост 158 см, рыжие волосы, голубые глаза. Артему Полковниченко 35 лет. Рост мужчины 170 см. У него ходощавое телосложение, серо-синие глаза и темные волосы.

Анастасия Донскова

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