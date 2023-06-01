В Крыму с 1 июня стоимость проезда в общественном транспорте при оплате картой снизится на 8 рублей

В Крыму с 1 июня стоимость проезда в общественном транспорте при оплате смартфоном и по карте «Мир» снизится на 8 руб. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус» Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Изменение тарифа связано с акцией российской платежной системы, которая продлится до 30 сентября текущего года.

«Для удобства пассажиров к проекту присоединились и активно работают крупные крымские перевозчики во всех городах и районах Республики Крым»,— говорится в сообщении.

Акция распространяется на поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях с терминалами оплаты. Скидку также предоставят перевозчики, работающие на катерах в Севастополе по маршрутам Графская пристань — Северная», «Радиогорка — Артиллерийская бухта» и «Графская пристань — Троицкая».

В настоящее время стоимость проезда в общественном транспорте в Ялте, Алуште и Симферополе варьируется от 25 до 30 руб.

Анастасия Донскова

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