На подлете к Москве сбили 20 беспилотников
Силы ПВО сбили 20 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. Общее число дронов, сбитых на подлете к городу с начала суток, выросло до 77.
С 19:16 мск московские аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с органами, сообщила пресс-служба Росавиации.
Всего, по данным Минобороны России, за день над российскими регионами сбили 148 БПЛА. Помимо Московского региона, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Орловской областями.