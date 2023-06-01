В Краснодаре на линию выпустили 20 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом

В Краснодаре на линию вышли 20 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

Машины заменят старые троллейбусы на маршруте №4, который продлят до Немецкой деревни.

«В этом году к нам поступит еще несколько десятков новых машин. За последнее время это первое серьезное обновление троллейбусного парк»,— отметил Евгений Наумов.

Всего Краснодар получит 60 новых троллейбусов производства ОАО «Белкоммунмаш». Транспорт закупили за счет средств из краевого и местного бюджетов. В 2022 году на эти цели выделили 950 млн руб. из бюджета края и еще 71,5 млн руб. — из казны Краснодара.

Анастасия Донскова

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