Президент «Магнита» Дюннинг переходит на должность исполнительного директора

В структуре ПАО «Магнит» будет создана должность исполнительного директора. Этот пост займет президент компании Ян Дюннинг. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ритейлера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На новой должности господин Дюннинг сосредоточится на управлении операционной деятельности группы «Магнит». В свою очередь управляющим директором компании станет Анна Мелешина, которая сейчас занимает должность директора департамента по корпоративным отношениям и устойчивому развитию. Согласно уставу ПАО «Магнит», избрание нового единоличного исполнительного органа компании решат советом директоров после его формирования.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Магнит» зарегистрировано в Краснодаре в 2003 году. Выручка в 2022 году составила 713,2 млн руб., чистая прибыль — 272 млн руб.

Ян Дюннинг родился 5 декабря 1959 года в голландском городе Гронингене. Закончил в 1983 году Гронингенский университет, а в 1989 году получил степень MBA в Амстердамском университете, после чего начал работать в розничной торговле. С 1994 по 2000 годы был директором по развитию Aldi Retail. Карьера в России началась в 2003 году с должности директора по продажам в российском отделении Metro Cash & Carry. В 2009 году получил пост генерального директора сети магазинов «Лента». В январе 2019 года Дюннинг стал президентом компании «Магнит» и вошел в ее совет директоров.

Олег Исаев

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