Ушаков: Путин примет решение об участии в саммите G20 после визита в Китай

Помощник президента добавил, что российская сторона «весьма активно» готовится к возможной поездке Владимира Путина на саммит. Господин Ушаков отметил, что для этого российский шерпа в G20 Денис Агафонов и глава МИД России Сергей Лавров недавно посещали США. «Вся дискуссия, вся подготовительная работа носит весьма деловой и конструктивный характер, это нас удовлетворяет»,— добавил Юрий Ушаков.