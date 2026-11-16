Ушаков: Путин примет решение об участии в саммите G20 после визита в Китай
Президент России Владимир Путин решит, посетит ли он саммит G20 в Майами, после саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Он (визит в Китай.— “Ъ”) очень важный, поскольку там будут опять-таки трехсторонние встречи, будут и двусторонние встречи, и после этого, очевидно, еще раз посмотрим на ситуацию, взвесим все за и против, и наш президент примет решение»,— сказал журналистам господин Ушаков (цитата по ТАСС).
Помощник президента добавил, что российская сторона «весьма активно» готовится к возможной поездке Владимира Путина на саммит. Господин Ушаков отметил, что для этого российский шерпа в G20 Денис Агафонов и глава МИД России Сергей Лавров недавно посещали США. «Вся дискуссия, вся подготовительная работа носит весьма деловой и конструктивный характер, это нас удовлетворяет»,— добавил Юрий Ушаков.
Саммит G20 состоится 14-15 декабря. До этого, 18-19 ноября, в Китае пройдет саммит АТЭС, на котором планируется провести трехстороннюю встречу президентов России, США и председателя КНР. Помимо трехсторонних переговоров, Владимир Путин планирует провести отдельную встречу с американским президентом Дональдом Трампом.