Дублер трассы «Джубга — Сочи» увеличит ВВП РФ на 2,5 трлн рублей

Строительство новой автотрассы «Джубга — Сочи» позволит увеличить ВВП РФ на 2,5 трлн руб., ВРП Краснодарского края — на 2 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления по инвестиционной политике ГК «Автодор» Игоря Коваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Автодор» Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

При этом строительство автомагистрали может обойтись в 1,5 трлн руб.

«Я подчеркиваю — это до проектно-сметной документации. Сегодня ключевой момент — это поиск оптимального баланса с точки зрения структуры финансирования проекта. Мы на текущий день рассматриваем различные сценарии с использованием федерального бюджета»,— цитирует издание заявление господина Коваля.

Общая протяженность четырехполосной автодороги составит 152,2 км. Она пройдет от автотрассы М-4 «Дон» до обхода Адлера в районе аэропорта. Особенно загруженным, как отметил зампред «Автодора», является именно обход Адлера протяженностью 7,7 км. На строительство только этого отрезка магистрали, по данным администрации Сочи, инвестиции составят 74 млрд руб. Проект уже обеспечен финансированием, его реализация начнется в 2023 году.

Вторым этапом реализации объекта станет III очередь обхода протяженностью 13,6 км. По окончании работ трафик достигнет 24 тыс. автомобилей в сутки в первый год эксплуатации участка. Всего по проекту предусмотрено восемь этапов строительства, включая участок от Горячего Ключа до Агоя и обход Туапсе.

Анастасия Донскова

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