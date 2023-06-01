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ФК «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге

Футбольный клуб «Севастополь» получил аттестат от Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который позволит участвовать в соревнованиях Второй лиги в дивизионе «Б». Играть во второй лиге севастопольский клуб сможет со следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Севастополь».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В современной истории российского футбола — это впервые! Севастопольский клуб прошел процедуру лицензирования по следующим критериям: спортивный, инфраструктурный, кадровый, финансовый и правовой»,— подчеркнул в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее после присоединения в 2014 году Крыма к России футбольные команды полуострова выступали только в местном первенстве. Выступать во всероссийских соревнованиях они не могли. В августе 2022 года и. о. президента ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что ФК «Севастополь» начал процедуру лицензирования, чтобы получить возможность участвовать в российском чемпионате.

Олег Исаев

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