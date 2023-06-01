Бывшего директора водоканала и депутата Сочи Антона Денисова объявили в розыск

Экс-глава сочинского МУП «Водоканал» Антон Денисов объявлен в розыск. Мужчине предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ориентировку публикует полиция города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи Фото: Пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи

В мае 2022 года господин Денисов покинул должность директора МУП «Водоканал» Сочи. Помимо этого в января 2023 года городское собрание Сочи досрочно прекратило полномочия 40-летнего чиновника из-за нарушения федерального закона «О коррупции». Летом 2022 года Следком возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения 18 млн руб. По данным краевой прокуратуры, в мае 2020 года МУП «Водоканал» заключал договоры на проведение ремонтных работ, однако подрядчики не выполняли их полностью.

По данным СМИ, Антон Денисов покинул страну.

Олег Исаев

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