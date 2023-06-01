В развитие курортов Кубани на ПМЭФ планируют привлечь более 200 млрд рублей инвестиций

Власти Краснодарского края планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения по линии санаторно-курортного комплекса более чем на 200 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Кубани Александра Руппеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Привлечение указанного объема средств в развитие курортов позволит инвестпортфелю отрасли превысить 500 млрд руб. Вице-губернатор отметил, что в 2019 году он составлял чуть больше 20 млрд. По его словам, также ведутся переговоры с потенциальными инвесторами в отраслях агропромышленного комплекса, финансового сектора и связи.

К 2030 году на Кубани за счет привлечения инвестиций планируется увеличить номерной фонд в гостиницах и отелях на 28 тыс. номеров. Летом 2023 года в регионе будут работать 10,7 тыс. средств размещения на 260 тыс. номеров.

За два прошлых года делегация Краснодарского края заключила на ПМЭФ более 50 инвестсоглашений в различных сферах на 365 млрд руб. В этом году форум пройдет 14–17 июня. В рамках него власти региона планируют привлечь рекордный объем инвестиций. Они планируют представить три проекта пищевой промышленности общей стоимостью более 82 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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