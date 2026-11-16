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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
ЖизньОбразование

Александра Пушкина сократили за призывы к алкоголизму

В учебниках для начальной школы изменили стихотворения классика
После того как СМИ обратили внимание, что в учебниках по литературе для третьеклассников из стихотворения «Зимний вечер» Александра Пушкина исчезла строфа со словами «Выпьем с горя; где же кружка?», выяснилось, что издательство «Просвещение» расходится с Минпросвещения во мнении о том, как надо формировать список произведений для начальной школы. В издательстве заявили, что при написании учебников они вынуждены соблюдать требование ведомства об отсутствии в материалах информации, «побуждающей к употреблению алкогольной продукции». В самом же Минпросвещения ответили, что произведения великих русских классиков должны изучаться школьниками в неизменном виде. Советник президента Елена Ямпольская считает, что детям девяти лет рано знакомиться с данным стихотворением.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Издание «Фонтанка» еще 13 ноября рассказало историю своей читательницы, поспорившей с сыном о тексте стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер». Учительница задала ребенку выучить произведение наизусть — и мама решила использовать для этого домашний сборник стихотворений поэта. Когда они дошли до строфы «Выпьем, добрая подружка // Бедной юности моей, // Выпьем с горя; где же кружка? // Сердцу будет веселей», мальчик заявил, что в учебнике такого не было. И в учебнике действительно не оказалось этих строк. Они, напомним, встречаются в стихотворении дважды — ни одного из них в тексте не сохранилось. После названия произведения следует пометка, что оно приведено «в сокращении».
Речь идет о 14-м издании учебника «Литературное чтение» для третьего класса (авторы: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и другие), выпущенного издательством «Просвещение». Он входит в перечень федеральных учебников для начальной школы в рамках учебно-методического комплекса (УМК) «Школа России». Одного учебника для начальной школы не существует, но все пособия должны отвечать единым требованиям федеральных образовательных госстандартов и рабочих программ для начальной школы. Им соответствуют комплекты учебников сразу нескольких УМК, но программа «Школа России» является самой распространенной.
В более ранних изданиях этого же учебника, отметим, стихотворение публиковалось целиком. Последнее издание вошло в перечень в 2022 году и уже несколько лет используется в школах. “Ъ” обнаружил посты в соцсетях с возмущениями родителей о сокращенном варианте стихотворения классика, датированные еще 2025 годом.
Статья в «Фонтанке» привлекла широкое внимание общественности спустя три дня после публикации — 16 ноября. В издательстве «Просвещение» заявили, что в 2022 году Минпросвещения утвердило приказ №1053, в котором прописаны требования к проведению педагогической экспертизы учебников. Ее необходимо пройти всем изданиям для попадания в перечень допущенных к использованию в школах материалов. Один из критериев педагогической экспертизы — отсутствие информации, побуждающей к употреблению алкогольной продукции, отметили в издательстве. Там добавили, что «ФЗ “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию” также запрещает распространение среди детей информации, которая может “вызвать у них желание употребить алкоголь”». В Минпросвещения, однако, оказались не согласны с позицией издательства, в котором выходит основное количество одобренных школьных учебников. Там заметили, что «произведения великих русских классиков должны изучаться школьниками в неизменном виде и произвольное сокращение текстов недопустимо».
На ситуацию сразу обратил внимание представитель комитета по защите семьи Госдумы Виталий Милонов (ЕР), заявивший, что «кромсание Пушкина чиновниками является не чем иным, как дискредитацией истории и фальсификацией».
Председатель этого же комитета Нина Останина (КПРФ) заметила, что ситуацию можно охарактеризовать поговоркой «Заставь дурака Богу молиться — он и лоб себе расшибет».
Отдельно она добавила, что в законе, на который ссылались в издательстве, указано, что он «не распространяется на отношения в сфере оборота информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества». С заявлением выступила и советник президента Елена Ямпольская, курирующая сферу поддержки русского языка. Она заявила, что этому стихотворению вообще нет места в начальной школе и в новой линейке единых учебников оно будет уже в программе для пятого класса — без сокращений.
Новость вызвала возмущение и у пользователей соцсетей. Они предложили сразу несколько решений проблемы, в том числе закрашивать неугодные строки в учебнике черными прямоугольниками или ставить сноску, что употребление алкоголя вредит здоровью. Были и те, кто вспоминал, что в своем детстве «строки про старушку и кружку» им нравились больше всего и они представляли, как Александр Пушкин вместе с няней будет пить горячее молоко из металлической кружки — чтобы лучше спалось. «Каждый думает в меру своей испорченности. Самое алкогольное, что могло оказаться в емкости, по мнению благополучного ребенка,— это кефир»,— заключили в комментариях.

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Иван Водопьянов / Коммерсантъ

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Авторы

  • Полина Ячменникова
    Полина Ячменникова
    корреспондент