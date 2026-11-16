Александра Пушкина сократили за призывы к алкоголизму

В марте 2020 года ресторатор Владимир Перельман рассказал в интервью Forbes: «Я не пью уже два года алкоголь совсем. И несколько раз у меня было желание взять и обнулиться как следует. Но я представил, насколько я буду жалко выглядеть. Если бы я пил, я пил бы водку. Водку с селедкой. И пил бы ее как настоящий русский человек, до победного, прямо бескомпромиссно. Выпить я могу очень много, организм у меня очень чистый. И я представил, как я выпиваю литр водки, превращаюсь в апокалипсическую свинью»