Аксенов: Крым готов принять на отдых 1 тысячу детей из приграничных округов Белгородской области

Республика Крым готова принять на отдых в оздоровительные лагеря до 1 тыс. детей из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Крыма Сергей Аксенов.

«Если у нас будут появляться свободные места, то предложим белгородцам направить в Крым дополнительное количество детей», — подчеркнул господин Аксенов в своем сообщении.

Ранее глава Белгородской области сообщил «Интерфаксу», что восемь регионов России готовы принять жителей приграничных районов Белгородчины, среди которых Крым и Ставропольский край. В частности 31 мая 300 детей из Шебекина выехали в Воронеж.

В ночь на 1 июня Шебекинский городской округ Белгородской области был обстрелян со стороны Украины РЗСО «Град». Снаряд попал в жилой дом, который загорелся. Осколки повредили несколько домов и административное здание. Губернатор региона сообщал о восьми раненых.

Олег Исаев

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