В Краснодаре перевозчик отказался обслуживать автобусный маршрут в хутор Копанской

Перевозчик отказался от обслуживания автобусного маршрута №121А. Об этом сообщается в Telegram-канал МЦУ Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Действующий перевозчик (ООО «СВП») по законодательству ОБЯЗАН продолжить перевозить пассажиров в течение 90 дней до момента определения нового перевозчика.

Помимо маршрута №121А, в хутора Копанской и Черники ходит маршрут №140А.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СВП» зарегистрировано в 2007 году в Краснодаре. Генеральным директором является Ирина Гончаренко. Выручка в 2022 году составила 149,2 млн руб. Чистая прибыль — 14 млн руб.

Олег Исаев

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