Главные новости за выходные 27–28 мая

Художник-концептуалист Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет. Он один из самых успешных художников родом из СССР, возглавлял рейтинг самых дорогих из ныне живущих российских художников.

27 мая в двух регионах России в обстрелах погибли два человека. В Белгородской области, по которой за сутки было выпущено 240 снарядов, умер охранник одного из предприятий, оказавшихся под огнем. В Курской области смертельное ранение получил строитель, работавший на защитной линии укреплений государственной границы. В некоторых приграничных районах из-за участившихся атак досрочно завершили учебный год. Силовые структуры, по уверению властей, провели работу по изменению ситуации.

Патриарх Кирилл отстранил от должностей и запретил в служении главу совета РПЦ по искусству и реставрации Леонида Калинина за «воспрепятствование принесению» в храм Христа Спасителя иконы «Троица» Андрея Рублева. Сам Леонид Калинин допустил, что «совершил какую-то ошибку».

Центральная избирательная комиссия Турции 28 мая сняла установленный на 21:00 мск запрет на публикацию сведений о подсчете голосов избирателей во втором туре президентских выборов. Согласно опубликованным в 18:15 мск данным, после обработки 28,1% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 59,2% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 40,8%.

Саудовская Аравия оказалась недовольна, поскольку Россия не в полной мере выполнила обещание сократить добычу нефти на фоне западных санкций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их информации, представители саудовского правительства обратились к российским коллегам с просьбой соблюдать согласованные объемы добычи.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор с Арменией может быть подписан в ближайшее время, если Ереван не изменит свою позицию по территориальному вопросу. При этом господин Алиев считает, что без этого договора Азербайджан будет жить «в комфортных и безопасных условиях».

Хоккейная сборная Латвии в овертайме обыграла команду США в матче за бронзу чемпионата мира (ЧМ). Третье место ЧМ латвийские хоккеисты заняли впервые. Встреча в финском Тампере завершилась со счетом 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0). Шайбы забросили: Букартс (8), Якс (17), Рубинс (55, 62) — Гримальди (10, 20), Коронато (47). Поздно вечером 28 мая пройдет финал ЧМ, сыграют сборные Канады и Германии.

В Краснодарском крае сорвана атака беспилотников на Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Объекты НПЗ не повреждены, никто не пострадал.