WSJ: Саудовская Аравия призвала Россию соблюдать объемы сокращения добычи нефти

Саудовская Аравия оказалась недовольна, поскольку Россия не в полной мере выполнила обещание сократить добычу нефти на фоне западных санкций, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их информации, представители саудовского правительства обратились к российским коллегам с просьбой соблюдать согласованные объемы добычи.

По данным WSJ, «трения» между Россией и Саудовской Аравией становятся все более явными в преддверии встречи министров стран ОПЕК+, которая назначена на 4 июня и пройдет в Вене.

В феврале вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Затем сокращение было продлено до конца 2023 года. По словам господина Новака, добыча в нынешнем году снизится на 20 млн т, до 515 млн т.

Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт и другие страны ОПЕК+ договорилось о сокращении добычи в мае в совокупности на 1,6 млн баррелей в сутки. Однако в отчете ОПЕК говорилось, что в марте Россия сократила добычу только на 300 тыс. баррелей в сутки.