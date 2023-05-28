Обстрелы помешали учебе

В канун Дня пограничника в двух регионах России в обстрелах погибли два человека. В Белгородской области, по которой за сутки было выпущено 240 снарядов, умер охранник одного из предприятий, оказавшихся под огнем. В Курской области смертельное ранение получил строитель, работавший на защитной линии укреплений государственной границы. В некоторых приграничных районах из-за участившихся атак досрочно завершили учебный год. Силовые структуры, по уверению властей, провели работу по изменению ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия обстрела села Новая Таволжанка

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела села Новая Таволжанка

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, всего за прошедшие сутки на территории региона упали 240 снарядов и 1 беспилотник. Мощный удар пришелся на Шебекинский городской округ, граничащий с Харьковской областью Украины. По словам господина Гладкова, для округа это был самый тяжелый день.

По городу Шебекино было выпущено 38 артиллерийских снарядов, еще 20 гранатометных и минометных — по расположенному рядом с ним пограничному пункту. Под огнем оказались четыре промышленных предприятия: на одном из них погиб охранник. Различные повреждения есть на спортивном объекте, в 85 квартирах в 12 многоквартирных домах, в 6 частных домах и у 17 автомобилей.

С ранениями в больницу попали 15-летняя девочка и 17-летний парень. Юноша получил контузию головного мозга, у девочки — обширное осколочное ранение голени, повреждение икроножной мышцы и дефект мягких тканей. Главврач Белгородской областной детской больницы Ирина Кизилова сказала, что во время лечения подросткам будут оказывать психологическую помощь. При необходимости власти готовы отправить их в Москву.

После вчерашних обстрелов в Белгородской области госпитализирован мужчина с ссадиной на голове и психологическим шоком. Вячеслав Гладков говорит, что сам попал под обстрел, когда находился в Шебекинском округе.

«Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице»,— описал произошедшее губернатор в Telegram.

После массированного обстрела власти приступили к разработке объездных маршрутов общественного транспорта вокруг Шебекино. Как предполагает господин Гладков, это изменит экономику маршрутов у перевозчиков, но увеличения стоимости билетов допустить нельзя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Вячеслав Гладков посетил раненых из Грайворонского и Шебекинского округов

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Губернатор Вячеслав Гладков посетил раненых из Грайворонского и Шебекинского округов

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Под огнем накануне находились шебекинские села Муром, Новая Таволжанка, Белянка, Середа и Безлюдовка. Пострадавших и разрушений там нет. Массированный обстрел пережил Грайворонский городской округ, где насчитали 115 прилетов. Минометные снаряды повредили пять частных домовладений, три административных здания и две хозпостройки. По местному контрольно-пропускному пункту, через который в начале недели в регион вошла диверсионно-разведывательная группа, вчера ударили 58 раз. Пострадавших от других обстрелов территорий региона нет.

Еще одной жертвой вчерашних обстрелов стал строитель защитных сооружений в Курской области. Как рассказал местный губернатор Роман Старовойт, мужчина погиб во время минометного обстрела, под который попала территория рядом с селом Плехово в Суджанском районе.

Из-за участившихся атак власти Белгородской области приняли решение досрочно завершить учебный год во всех семи приграничных муниципальных образованиях, а также в Белгороде, Яковлевском и Новооскольском городских округах. В Шебекинском округе пришлось на один день перенести сдачу единого государственного экзамена по русскому языку.

Власти готовятся на следующей неделе провести дополнительный сбор заявок на детский оздоровительный отдых за пределами региона.

После посещения Шебекинского городского округа Вячеслав Гладков заявил, что по результату вчерашних обстрелов проведена большая работа с силовыми структурами. «Изменения уже есть. Насколько они имеют долгосрочный характер, покажет время»,— сказал губернатор. Он предложил жителям приграничных территорий при наличии сомнений и переживаний обращаться в органы власти за помощью с временным размещением в безопасных местах.

Сергей Толмачев, Воронеж