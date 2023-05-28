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Коммерсантъ FM
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Эрдоган набирает 59,2% голосов после обработки 28,1% бюллетеней во втором туре выборов президента

Центральная избирательная комиссия Турции сняла установленный на 21:00 мск запрет на публикацию сведений о подсчете голосов избирателей во втором туре президентских выборов. Согласно опубликованным в 18:15 мск данным, после обработки 28,1% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 59,2% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 40,8%.

Председатель Верховного избирательного совета Турции Ахмет Йенер заявил, что второй тур голосования прошел без нарушений. «Никаких негативных сообщений в ходе дня президентских выборов не поступало»,— сообщил Ахмет Йенер на брифинге.

По данным турецких СМИ, нарушения все-таки были зафиксированы. В частности, на некоторых избирательных участках нападали на наблюдателей, а в одном из предместий Стамбула в избирательные списки внесли имя женщины, скончавшейся восемь лет назад.

Первая полная информация по явке избирателей появится ближе к полуночи. Для участия во втором туре зарегистрировались 64,1 млн избирателей, 1,92 млн из них проголосовали заранее за рубежом.

В первом туре президентских выборов Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов, его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.

Анастасия Ларина

Фотогалерея

Второй тур выборов президента Турции

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Избиратели на участке в начальной школе

Избиратели на участке в начальной школе

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Кандидат от оппозиции — лидер Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу (в центре) и его супруга Селви на избирательном участке

Кандидат от оппозиции — лидер Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу (в центре) и его супруга Селви на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после голосования на избирательном участке в Стамбуле

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после голосования на избирательном участке в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Избиратель на участке в начальной школе

Избиратель на участке в начальной школе

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Кандидат от оппозиции — лидер Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу (в центре) и его супруга Селви во время голосования

Кандидат от оппозиции — лидер Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу (в центре) и его супруга Селви во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Избирательный участок

Избирательный участок

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Мужчина в инвалидном кресле на избирательном участке

Мужчина в инвалидном кресле на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган (слева) на избирательном участке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган (слева) на избирательном участке

Фото: Murad Sezer / Pool Photo / AP

Избирательный бюллетень с портретами кандидатов в президенты Турции

Избирательный бюллетень с портретами кандидатов в президенты Турции

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Голосование на избирательном участке

Голосование на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Избиратели возле участка, где голосовал лидер Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу

Избиратели возле участка, где голосовал лидер Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Кандидат от оппозиции — лидер Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу (в центре) и его супруга Селви у входа на избирательный участок

Кандидат от оппозиции — лидер Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу (в центре) и его супруга Селви у входа на избирательный участок

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Члены избирательной комиссии на участке в начальной школе

Члены избирательной комиссии на участке в начальной школе

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Избиратели на участке в начальной школе

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Кандидат от оппозиции — лидер Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу (в центре) и его супруга Селви на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после голосования на избирательном участке в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Избиратель на участке в начальной школе

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Кандидат от оппозиции — лидер Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу (в центре) и его супруга Селви во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Избирательный участок

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Мужчина в инвалидном кресле на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган (слева) на избирательном участке

Фото: Murad Sezer / Pool Photo / AP

Избирательный бюллетень с портретами кандидатов в президенты Турции

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Голосование на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Избиратели возле участка, где голосовал лидер Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Кандидат от оппозиции — лидер Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу (в центре) и его супруга Селви у входа на избирательный участок

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Члены избирательной комиссии на участке в начальной школе

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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