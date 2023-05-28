Эрдоган набирает 59,2% голосов после обработки 28,1% бюллетеней во втором туре выборов президента

Центральная избирательная комиссия Турции сняла установленный на 21:00 мск запрет на публикацию сведений о подсчете голосов избирателей во втором туре президентских выборов. Согласно опубликованным в 18:15 мск данным, после обработки 28,1% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 59,2% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 40,8%.

Председатель Верховного избирательного совета Турции Ахмет Йенер заявил, что второй тур голосования прошел без нарушений. «Никаких негативных сообщений в ходе дня президентских выборов не поступало»,— сообщил Ахмет Йенер на брифинге.

По данным турецких СМИ, нарушения все-таки были зафиксированы. В частности, на некоторых избирательных участках нападали на наблюдателей, а в одном из предместий Стамбула в избирательные списки внесли имя женщины, скончавшейся восемь лет назад.

Первая полная информация по явке избирателей появится ближе к полуночи. Для участия во втором туре зарегистрировались 64,1 млн избирателей, 1,92 млн из них проголосовали заранее за рубежом.

В первом туре президентских выборов Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов, его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.

Анастасия Ларина